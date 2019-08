Santa Maria a Monte, con la bici contro un'auto: morto

Dramma questa mattina, 18 agosto, intorno alle 10.30 in via Francesca Sud a Ponticelli, nel comune di Santa Maria a Monte. Un uomo di 80 anni, residente a Pontedera, è andato a sbattere in bicicletta, probabilmente colpito da un malore, contro un'auto ferma ed è morto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con la Pubblica Assistenza ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.