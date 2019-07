Incidente stradale a Pontedera: muore scooterista

Incidente stradale mortale intorno alle 18 di oggi, martedì 2 luglio, lungo la Tosco Romagnola, all'altezza del Chiesino, tra Pontedera e Fornacette. A perdere la vita un 54enne di Pontedera che stava procedendo in sella al suo scooter. Fatale l'impatto contro un furgone. Per il 54enne non c'è stato niente da fare nonostante i tentativi di soccorso da parte dei mezzi del 118 intervenuti sul posto.

Da chiarire l'esatta dinamica del sinistro.