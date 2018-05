Viale delle Cascine: si sente male e muore dopo un incidente

Si è sentito male subito dopo essere rimasto coinvolto in un incidente la mattina del 1° maggio nel sottopasso di viale delle Cascine a Pisa. Un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo. E' morto così Werner Gossl, un cittadino austriaco di 60 anni, domiciliato a Lucca. L'incidente non era particolarmente grave: l'auto del 60enne aveva sbandato ed era finita contro un'altra vettura. L'uomo è sceso dal veicolo, poi è caduto a terra ed è stato inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari della Misericordia di Pisa intervenuti sul posto.