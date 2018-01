Viale D'Annunzio: finisce nel fosso con la moto dopo l'incidente

Incidente stradale oggi, 21 gennaio, su Viale D'Annunzio a Pisa, intorno alle ore 16.50. Un uomo di 40 anni di Calcinaia a bordo della sua moto, all'altezza del civico 2016, ha urtato una Peugeot 107 per cause in corso di accertamento, finendo per cadere insieme al mezzo nel fosso adiacente la strada.

Il centauro è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto, intervento classificato con codice giallo (urgenza, non apparente pericolo di vita). Sul posto per gli accertamenti di rito i Carabinieri. I Vigili del Fuoco della sede centrale di Pisa hanno provveduto alla bonifica dell'area, in quanto si è verificato lo sversamento della benzina contenuta nel serbatoio della moto.