Incidente in via del Nugolaio: la moto si incendia, un ferito

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 30 settembre, in via del Nugolaio a Cascina, intorno alle 16.30. La dinamica è da verificarsi, nel sinistro sono stati coinvolti un'auto ed una moto. Il mezzo a due ruote ha finito per incendiarsi in mezzo alla strada.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che ha riportato per fortuna solo lievi ferite. Sul posto il personale del 118 ed i Vigili del Fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area.