Schianto in moto contro un'auto: muore centauro

Incidente stradale mortale questa mattina, 27 giugno, intorno alle 6 lungo la Tosco Romagnola a San Romano, nel comune di Montopoli Valdarno. A perdere la vita durante il trasporto in ospedale un motociclista di 51 anni. La sua moto si è scontrata con un'auto. L'impatto è stato violento e le condizioni del centauro sono apparse subito gravi. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso per il trasporto a Cisanello, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato niente da fare, troppo gravi i traumi riportati.