Incidente stradale a Terricciola: muore motociclista

Incidente stradale mortale intorno alle 17 di oggi, sabato 22 settembre, in via Volterrana a Selvatelle, nel comune di Terricciola. Coinvolte, per cause da accertare, due moto e un'auto. Sarebbero stati i due motocicli a scontrarsi. A perdere la vita uno dei due centauri, un uomo di 52 anni, residente a Pisa. La vittima era un Vigile del Fuoco che lavorava come autista di mezzi pesanti presso il Comando provinciale di Pisa.

Illesi invece l'altro motociclista e il conducente dell'auto.

Sul posto i mezzi del 118 con la Misericordia di Peccioli e di Selvatelle e l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo è stato inutile ogni tentativo di soccorso e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.