Con la moto contro un capriolo: muore centauro

Ancora una vittima sulle strade della provincia di Pisa. Un uomo è morto intorno alle 17 di oggi, domenica 3 giugno, mentre procedeva in sella alla sua moto lungo la Sr 439. Da Monterotondo Marittimo, in località Braccio del Sasso, verso Montecatini Valdicecina, si è scontrato prima con un capriolo e poi è finito contro un albero. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 intervenuti. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Con molta probabilità l'animale è sbucato all'improvviso sulla strada e il motociclista non è riuscito ad evitarlo.