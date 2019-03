Investito in bicicletta a San Giuliano Terme: muore anche la donna alla guida dell'auto

E' morta ieri, 15 marzo, la donna che era rimasta coinvolta nell'incidente che si è verificato giovedì in via Lenin a Pappiana, nel comune di San Giuliano Terme: sinistro che era costato la vita ad un 73enne, Stefano Ferrini, che viaggiava a bordo della sua bicicletta.

Alla guida dell'auto che ha travolto la vittima, una 70enne residente nel comune termale, M.A.R. le sue iniziali, che era stata trasportata in stato di choc in ospedale a Pisa e che poi era stata ricoverata in rianimazione cardiotoracica: ieri il decesso.