Pontedera, scontro auto-moto: perde la vita 38enne

Drammatico incidente nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, intorno alle 1, lungo la Tosco Romagnola in località La Rotta, nel comune di Pontedera. Per cause in corso di accertamento una moto si è scontrata con un'auto, con il centauro, Pietro Gandolfo, un fotografo 38enne di Santa Croce Sull'Arno, che nello schianto ha perso la vita. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi.