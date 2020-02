Neonato morto schiacciato dall'airbag: la Procura apre un fascicolo

La Procura di Pisa ha aperto un fascicolo sulla vicenda del neonato che domenica pomeriggio, 16 febbraio, a Pisa era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale e che è morto poche ore dopo, intorno alle 22,30, all'ospedale Cisanello.

Secondo quanto ricostruito il piccolo si trovava sul sedile del passeggero nell'ovetto, in posizione regolare come prevede il codice della strada e come accertato dalla Polizia Municipale. L'auto, condotta dal padre, di origini albanesi ma da tempo in Italia e residente con la moglie, l'altro figlio e il piccolo di due mesi, nella frazione di Colignola (San Giuliano Terme), ha tamponato un'altra vettura che a sua volta ne aveva tamponata un'altra all'incrocio tra via Manghi e via Paradisa, nel quartiere di Cisanello. Un incidente di routine, se così si può dire, ma che si è rivelato fatale per il piccolino. L'airbag infatti non sarebbe stato disattivato e lo scoppio del dispositivo ha schiacciato il neonato provocandogli lesioni gravissime.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il bambino nel vicino ospedale. Le condizioni del neonato, con un trauma toracico e un trauma cranico, sono apparse subito disperate ai medici che lo hanno preso in cura e hanno tentato l'impossibile pur di salvarlo. Il piccolo è stato sottoposto anche a un intervento chirurgico, risultato però vano. A bordo dell'auto, sui sedili posteriori, erano presenti anche la madre e il fratellino di due anni, rimasto ferito in modo lieve.

Le ricostruzioni della dinamica dell'incidente sono affidate alla Polizia municipale. "Stiamo investigando, con il coordinamento della Procura della Repubblica, tutti gli elementi che possono essere utili a definire in maniera compiuta e veritiera l'evento tragico" ha spiegato il comandante Michele Stefanelli. Gli agenti della Polizia municipale, oltre ad accertare le responsabilità del tamponamento, dovranno appurare il motivo per il quale l'airbag anteriore lato passeggero non era stato disattivato.