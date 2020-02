Neonato morto: l'autopsia rileva i gravi traumi provocati dall'airbag

Si terranno domani, sabato 22 febbraio, in forma laica, a Colignola, i funerali del neonato di due mesi morto domenica scorsa in seguito ai traumi riportati nel tamponamento avvenuto in via Manghi. Proprio la frazione sangiulianese, dove la famiglia di origine albanese viveva da tempo, darà dunque l'ultimo saluto al piccolo, con i negozi che abbasseranno le saracinesce in segno di lutto.



Intanto si è conclusa anche l'autopsia sul corpicino del bambino che viaggiava sull'ovetto sul sedile anteriore del passeggero. Secondo i primi accertamenti l'ovetto era collocato nella giusta posizione (con le spalle verso il cruscotto), ma l'airbag, che avrebbe dovuto essere disattivato, è invece scoppiato provocando gravi traumi al neonato, come riscontrato anche dall'esame autoptico. Ma per capire se proprio lo scoppio dell'airbag sia stata la causa della morte dovranno ancora essere completate le indagini sulla dinamica dell'incidente e l'analisi dell'auto sul quale viaggiva la famiglia albanese (la madre e il fratellino erano seduti sui sedili posteriori). Per la morte del piccolo risultano indagati per omicidio colposo i due genitori.