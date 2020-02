Cisanello, tragico tamponamento tra auto: neonato perde la vita

Drammatico incidente intorno alle 16 di ieri, 16 febbraio, in via Manghi, nel quartiere di Cisanello dove, per cause in corso di accertamento, alcune vetture sono state coinvolte in un tamponamento. A bordo di una delle auto anche un bambino di due mesi che in serata è deceduto a causa dei traumi riportati.

Secondo le prime ricostruzioni il piccolo, in auto con la famiglia, si trovava sul seggiolino-ovetto posizionato, lato passeggero, accanto al guidatore. L'attivazione dell'airbag, in conseguenza del tamponamento, potrebbe aver avuto un ruolo nei traumi che hanno poi portato alla morte del piccolo. Il neonato è arrivato al pronto soccorso in gravi condizioni: è stato operato ma il suo cuore ha cessato di battere poco dopo le 22.30 di domenica. La Polizia Municipale cercherà di fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente.