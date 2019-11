Scontro auto-pullman a Palaia: studenti restano bloccati all'interno dell'autobus

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 29 novembre, in viale della Pieve nel Comune di Palaia. Per cause in corso di accertamento un’autovettura ed un autobus adibito a scuolabus si sono scontrati. Nell’incidente il pullman è rimasto appoggiato ad un albero con le porte bloccate e con all'interno 12 ragazzi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelfranco che hanno provveduto a estrarre i giovani, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi, e a consegnarli alla cure del 118. Sul posto anche l’autogrù giunta dalla sede dei Vigili del Fuoco di Pisa per la rimozione del mezzo pesante, Polizia e Carabinieri.