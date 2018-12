Brutto incidente stradale ieri pomeriggio, 9 dicembre, intorno alle 18.30 in via Primo Maggio a Selvatelle, nel comune di Terricciola. Un'auto ha travolto due persone che hanno riportato diversi traumi e sono state soccorse dal 118 che le ha trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa.