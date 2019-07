Pontedera, si ribalta con l'auto: un ferito e traffico interrotto

Due vetture sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina, 20 luglio, intorno alle 10.30 circa sulla Tosco Romagnola all'altezza del civico 490/92 in località La Rotta, nel comune di Pontedera. Una delle due vetture, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata con il conducente che è stato trasportato all'ospedale di Pontedera: le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina, per mettere in sicurezza i mezzi, e i Carabinieri di Pontedera per i primi rilievi. Il transito dei veicoli è rimasto interrotto per circa un'ora.