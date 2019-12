Camion urta un ponteggio: Vigili del fuoco all'opera

Intervento dei Vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto nel primo pomeriggio di venerdì 13 dicembre in via San Regolo a San Miniato per mettere in sicurezza un ponteggio pericolante. E' stato un mezzo pesante ad urtare l'impalcatura minandone la stabilità. Sul posto anche l’autoscala dalla sede centrale di Pisa e i vigili urbani per la regolamentazione del traffico e per consentire la messa in sicurezza del ponteggio danneggiato. Non ci sono persone rimaste coinvolte nell'incidente.