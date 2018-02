Ragazzo investito sull'Arnaccio, si costituisce l'automobilista: positiva alla droga

Si è costituita l'automobilista che nella notte, intorno all'una, ha investito un ragazzo lungo l'Arnaccio, in località Biscottino, al confine tra le province di Pisa e Livorno. Si tratta di una giovane di 26 anni di Tirrenia che dopo un'ora dall'incidente si è rivolta ai Carabinieri di Stagno (Livorno) per autodenunciarsi. Sottoposta al narcotest, è risultata positiva. E' stata denunciata per lesioni gravissime mentre l'auto è stata sequestrata.



Secondo quanto ricostruito il giovane investito stava camminado lungo l'Arnaccio insieme ad un'amica, alla ricerca di un rave party che però non c'era. Ad un tratto l'investimento e la richiesta di soccorso al 118. Il ragazzo è stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale di Livorno mentre è rimasta ferita in maniera non grave l'amica che era con lui. Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco per accertarsi che non vi fossero persone finite in acqua visto che la strada costeggia il canale Arnaccio.