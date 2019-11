Auto nel fossato: intervento con l'autogru a Bientina

Recupero di un'auto, finita in un fossato nei giorni scorsi, questa mattina, 23 novembre, in via Manetti, angolo via del Tiglio, a Bientina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina con il supporto dell'autogru da Pisa e del nucleo sommozzatori.

Per effettuare l’operazione di recupero il traffico ha subito dei rallentamenti. Sul posto la Polizia locale.