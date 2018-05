Pontedera, fugge dopo aver provocato un incidente: rintracciato

Alla guida di un'auto aveva provocato un incidente e si era poi allontanato senza prestare soccorso agli altri automobilisti coinvolti. E' successo nella tarda serata di martedì 15 maggio a Pontedera. Una persona, un cascinese di 70 anni, era rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato.

Un testimone dell'incidente era riuscito ad annotare la targa e il modello dell'auto pirata, fornendo poi i dati raccolti alla Volante della Polizia del Commissariato di Pontedera intervenuta sul posto per i rilievi.

Immediatamente sono iniziate le ricerche del fuggitivo. L'auto pirata è stata così rintracciata in una strada di Ponsacco, dove risultava abitare l’intestatario, un 44enne che non era presente in casa all'arrivo dei poliziotti.

Gli agenti hanno così provveduto al sequestro dell’auto e, il giorno dopo, a rintracciare il conducente che è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato previsto dall’art. 189 del codice della strada, che prevede che chiunque in caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni (comma 6) e che chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni (comma7).

La patente di guida è stata quindi ritirata in attesa della sospensione che sommando i due commi potrebbe arrivare anche a 8 anni. L’uomo inoltre rischia una condanna che potrebbe arrivare anche a 6 anni di carcere.