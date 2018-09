Vigile del Fuoco morto in un incidente stradale: lutto al Comando provinciale di Pisa

Lavorava nei Vigili del Fuoco da 28 anni ed era in forze al Comando provinciale di Pisa come autista di mezzi pesanti. Lutto tra i Vigili del Fuoco pisani per la morte del collega Salvatore Candigliota, deceduto ieri pomeriggio, sabato 22 settembre, in un incidente stradale lungo la via Volterrana a La Rosa, nel comune di Terricciola, all'altezza del supermercato MD. Candigliota era in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto nel sinistro insieme ad un'altra moto e un'auto.

Ad avere la peggio proprio il Vigile del Fuoco che è stato trovato esanime a terra all'arrivo dei soccorsi del 118.

Candigliota abitava in via Matteucci a Pisa, proprio a due passi dal Comando dei Vigili del Fuoco. Scossi i colleghi per la tragica perdita. La vittima avrebbe compiuto 53 anni il prossimo 24 ottobre.