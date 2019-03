San Frediano a Settimo: scontro tra un'auto e un'ambulanza

Incidente stradale tra un'auto e un'ambulanza domenica sera, 17 marzo, intorno alle 21 a San Frediano a Settimo (Cascina), in via Macerata angolo via Carlo Alberto dalla Chiesa.

I due mezzi si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli. Le persone a bordo hanno subito lievi ferite. Sull'ambulanza era presente anche un malato che è stato subito trasportato in ospedale da un altro mezzo di soccorso.