Incidente stradale sull'Arnaccio: due persone in ospedale

Scontro fra tre auto questa mattina, 12 luglio, intorno alle 8, lungo l'Arnaccio, incrocio con via Matteotti, a Cascina.

I feriti, due persone, sono stati soccorsi dalla Pubblica Assistenza di Cascina e Fornacette e trasportati negli ospedali di Pontedera e Cisanello. Il transito è stato momentaneamente interrotto per permettere i rilievi della Polizia municipale.

Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle vetture.

