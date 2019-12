Incidente stradale a Vecchiano: scontro fra tre auto sull'Aurelia

Incidente stradale ieri sera, 27 dicembre, in località Bufalina, sulla via Aurelia nel Comune di Vecchiano. Per cause ancora da chiarire tre autoveicoli, intorno alle ore 21, sono finiti per scontrarsi violentemente, con uno dei conducenti che è rimasto intrappolato fra le lamiere. Per estrarlo e consegnarlo ai medici del 118 è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Pisa.