Montecatini Valdicecina: con la Fiat Seicento contro un autoarticolato

Un brutto incidente nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 16 febbraio, all'altezza del km 26 in via Volterrana, nel comune di Montecatini Valdicecina.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Seicento si è scontrata con un autoarticolato ed è rimasta incastrata sotto al mezzo pesante. Il conducente della vettura è stato condotto all’ospedale dal personale del 118.

La squadra di Vigili del Fuoco di Saline di Volterra ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri.