Scontro tra due auto in autostrada: tre giovani in ospedale

Incidente stradale intorno alle 3 della notte scorsa, tra lunedì 27 e martedì 28 agosto, lungo l'Autostrada A12 tra Pisa Centro e Pisa Nord, direzione sud. Per cause da accertare due auto, una Volkswagen Golf, con a bordo cinque ragazzi, ed una Peugeot, con a bordo due ragazzi, si sono urtate. Tutti gli occupanti dei due veicoli hanno un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Tre di loro sono stati trasportati in ospedale dai mezzi del 118 per gli accertamenti del caso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le autovetture. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi.