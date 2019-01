Incidenti stradali: scontro frontale sull'Aurelia zona Camp Darby

Brutto impatto nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 gennaio, sull'Aurelia davanti a Camp Darby. Erano circa le ore 17 quando, per cause in corso di accertamento, un'autovettura ed un camion si sono scontrati frontalmente.

Per fortuna non ci sarebbero state gravi conseguenze: il conducente della macchina è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco di Livorno senza ferite preoccupanti. Sul posto sono poi intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Pisa, il 118, Carabinieri e Polizia di Stato.