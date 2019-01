Incidente stradale a Palaia: auto schiacciata sul guard rail da mezzo pesante

Incidente stradale la mattina di oggi, 31 gennaio, in località la File nel Comune di Palaia. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante ed un'autovettura si sono scontrate, con quest'ultima che è rimasta schiacciata contro il guard rail.

L'impatto è avvenuto intorno alle 7.30. Gli occupanti della vettura sono stati soccorsi dal 118, le loro condizioni non destano preoccupazioni. Per le operazioni di rimozione dei mezzi sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina, il tratto stradale è stato temporaneamente interrotto alla viabilità. Sul posto anche la polizia locale del Comune di Palaia e Capannoli.