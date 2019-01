Incidente stradale sulla SP11 a Peccioli: ferita una donna

Brutto incidente nella mattina di oggi, 22 gennaio, sulla SP11 Strada Provinciale delle Colline per Legoli, comune di Peccioli. Per cause in corso di accertamento un'autovettura guidata da una donna si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. Erano circa le 10.30.

La conducente dell'auto è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale dal 118, che aveva anche attivato l'elisoccorso. I Vigili del Fuoco della sede di Cascina hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e liberare la strada. Sul posto i Carabinieri di Peccioli e la Polizia Locale dell'Alta Valdera.