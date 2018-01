Ponsacco: incidente tra un'auto e un camion in superstrada

Scontro tra un'auto e un mezzo pesante questa mattina, 23 gennaio, poco prima delle 11, lungo la superstrada Fi-Pi-Li, tra la diramazione per Pisa e quella per Livorno, sulla corsia in direzione Pisa. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno soccorso due persone, una in codice giallo e una in codice verde. La circolazione è tornata regolare.