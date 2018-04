Incidente stradale in zona Gello: un ferito

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 24 aprile, in località Gello a Pontedera. Alle ore 13.15 all'incrocio fra via Basilicata con via Maremmana hanno impattato un camion Iveco ed un'autovettura Dacia.

Ad avere la peggio è stato il conducente della macchina, che è rimasto incastrato fra le lamiere. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cascina, che hanno prima dovuto spostare il mezzo pesante.

L'uomo è stato consegnato poi ai medici del 118, che lo hanno portato al pronto soccorso di Pontedera.