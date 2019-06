Scontro fra tre auto a Pontedera, una si cappotta: tre feriti

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 10 giugno, a Pontedera. Intorno alle ore 15, all'angolo fra via Donatori del Sangue e via Fantozzi, tre auto sono rimaste coinvolte nel sinistro ed una si è cappottata rimanendo su un fianco.

I tre conducenti sono stati portati in ospedale dalle ambulanze del 118 in codice giallo. I Vigili del Fuoco di Cascina sono intervenuti per la messa in sicurezza dei veicoli. Sul posto per i rilievi la polizia locale.