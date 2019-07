Tirrenia, colpisce altre due auto e si cappotta: tre feriti

Ieri sera, 6 luglio, c'è stato un incidente stradale in centro a Tirrenia, intorno alle ore 23. Sulla via Pisorno, per cause ancora da accertare, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed ha urtato altre due auto, finendo per cappottarsi in mezzo alla strada.

Due ambulanze del 118 hanno soccorso 3 persone in codice giallo. I Vigili del Fuoco al loro arrivo hanno provveduto a mettere in sicurezza le macchine incidentate.