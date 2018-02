Scontro tra due auto a Cascina: quattro feriti

Scontro frontale tra due auto ieri sera, saabto 24 febbraio, intorno alle 20 in via del Fosso Vecchio, angolo via Pacinotti, a Cascina. A rimanere coinvolte una Fiata Panda e una Citroen Saxo. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno collaborato con il personale del 118 per l'estricazione dei feriti dagli abitacoli e hanno messo poi in sicurezza le vetture. Quattro le persone trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche i Carabinieri di Navacchio.