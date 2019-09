Incidente stradale a Castelfranco di Sotto: scontro tra due auto

Scontro tra due auto nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 settembre, lungo la provinciale Francesca Nord, angolo via Stadio, nel comune di Castelfranco di Sotto. Sul posto per i rilievi Polizia locale e Carabinieri, mentre i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto coinvolte. All'arrivo della squadra del 115 gli occupanti dei veicoli erano già stati presi in consegna dal personale del 118 per i soccorsi.