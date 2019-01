Schianto tra due auto a Castelfranco di Sotto

Due auto coinvolte in un incidente stradale intorno a mezzogiorno di oggi, 26 gennaio, in via 2 Giugno a Castelfranco di Sotto. Uno dei due veicoli dopo lo scontro è finito ribaltato in mezzo alla strada. Gli occupanti delle vetture, di cui uno estratto dai Vigili del fuoco, sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118.

I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza le auto: una delle due perdeva benzina dal serbatoio.