Scontro tra due auto intorno alle 14 di oggi, mercoledì 20 marzo, all'incrocio tra via San Pio da Pietralcina e via delle Torri, nella zona di Pisanova a Pisa. Uno dei due veicoli si è ribaltato. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dal 118. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.