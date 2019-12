Scontro fra due auto che escono di strada in via Valgimigli: due feriti

Incidente stradale stamattina, 26 dicembre, a Pisa, in via Valgimigli. All'angolo con via Nenni, intorno alle ore 6.30, due auto si sono scontrate, finendo per uscire di strada.

La dinamica è tutta da accertare. Sul posto per estrarre dalle lamiere i due conducenti sono intervenuti i VIgili del Fuoco della sede centrale. Il trasporto al Pronto Soccorso da parte del 118 è avvenuto in codice giallo.