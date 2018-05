Scontro tra un'auto e un furgone: tre feriti

Scontro frontale questa mattina, 22 maggio, intorno alle 12.30, tra una Opel Corsa e un furgone Daily in via Francesca Sud a Calcinaia.

Gli occupanti dei due veicoli, tre persone in tutto, sono stati trasportati in ospedale dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia Municipale di Calcinaia e Santa Maria a Monte, anche i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto per la messa in sicurezza dei veicoli, in particolare dell'auto che era alimentata a gpl.

Per permettere i soccorsi il transito è stato interrotto.