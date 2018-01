Scontro tra due auto a Latignano: mamma e due bambini in ospedale

Incidente stradale intorno alle 7.30 di questa mattina, martedì 23 gennaio, in via Rotina, angolo via Piccina, a Latignano, nel comune di Cascina. Per cause da accertare una Opel Astra e una Seat alimentata a metano si sono scontrate e la vettura alimentata a gas è andata a finire contro un palo del'illuminazione pubblica. A bordo una mamma e due bambini che sono stati condotti in ospedale dal personale del 118. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le autovetture e la parte elettrica del palo dell'illuminazione. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale di Cascina.