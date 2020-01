Scontro tra due auto in via Calcesana: uomo incastrato nell'abitacolo

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica, 12 gennaio, in via Calcesana a Mezzana, nel comune di San Giuliano Terme. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto. Il conducente di uno dei due veicoli è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato estratto dai Vigili del fuoco che lo hanno consegnato al personale del 118 per il trasporto in ospedale. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale.