Incidente stradale nella notte a Migliarino: due feriti

Nella notte fra giovedì e venerdì un brutto incidente stradale si è verificato sulla via Aurelia nord a Migliarino, Comune di Vecchiano. Per cause da accertarsi due auto si sono scontrate, con i due conducenti che sono rimasti feriti. Ad avere la peggio è stata una giovane di 22 anni, che è stata sbalzata fuori dal mezzo. E' stata soccorsa dai medici del 118 in codice rosso con un trauma cranico. Trasportato al pronto soccorso di Cisanello anche per l'altro guidatore, un 24enne, che ha riportato conseguenze lievi a seguito dell'impatto.

