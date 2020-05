Scontro auto-moto a Crespina: due feriti, uno è grave

Grave incidente stradale avvenuto intorno alle 13 di oggi, lunedì 25 maggio, in via Pinucci a Crespina. A rimanere coinvolte un'auto e una moto.

Due le persone rimaste ferite, una delle quali in condizioni critiche tanto che i sanitari del 118 hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso.

I due veicoli dopo l'impatto sono finiti fuori strada e il probabile calore della marmitta del mezzo a due ruote ha causato un piccolo incendio nella folta radura che costeggia la carreggiata. Le fiamme sono state subito domate dai Vigili del fuoco dei distaccamenti di Ponsacco e Cascina intervenuti sul posto.

Presente anche la Polizia municipale per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

