Aurelia, auto contro moto: ferito il centauro

Scontro auto - moto ieri sera, 25 giugno, intorno alle 23, lungo l'Aurelia, in località Mortellini, a Pisa. Per cause in fase di accertamento da parte di Polizia Stradale e Polizia Municipale, intervenute sul posto per i rilievi, l'auto con a bordo alcuni extracomunitari è finita contro il mezzo a due ruote. Il conducente della moto, un 43enne di Livorno, è stato sbalzato ed è finito in un fossato che costeggia la carreggiata. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Livorno da un'ambulanza del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.