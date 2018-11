Ponsacco, scontro auto-moto: morto 51enne

Incidente stradale mortale intorno alle 18 di oggi, venerdì 23 novembre, in via delle Colline per Legoli, a Val di Cava, nel comune di Ponsacco. Una moto, per cause da accertare, si è scontrata con un'auto. Ad avere la peggio l'uomo in sella alla due ruote, un 51enne di Treggiaia (Pontedera), che ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno constatato il decesso: inutile ogni tentativo di soccorso. Per i rilievi e la regolamentazione della viabilità la polizia municipale.