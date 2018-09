Ponte a Egola, scontro auto-moto: centauro in ospedale

Dopo l'incidente mortale di Terricciola, dove ha perso la vita un centauro, un altro incidente stradale ha visto coinvolta una moto intorno alle 19.30 di oggi, sabato 22 settembre, a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato. Per cause in corso di accertamento il mezzo a due ruote si è scontrato con un'auto in via di Pruneta, all'altezza dell'incrocio con via Chico Mendes.

Ad avere la peggio il motociclista che è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso Pegaso.

Sul posto Carabinieri, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco.