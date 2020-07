Scontro auto-scooter in superstrada: "Cerco testimoni, chi ha visto si faccia avanti"

"Ho bisogno di qualcuno che abbia assistito all'incidente e testimoni come sono andati esattamente i fatti". Lorenzo Rotini, uno dei due giovani rimasti coinvolti nell'incidente avvenuto ieri, 12 luglio, sulla Fi-Pi-Li, all'altezza dell'uscita della Saint Gobain, lancia un appello agli automobilisti che intorno alle 14.30 stavano transitando sulla superstrada in direzione mare. "Stavo andando verso Marina con la mia ragazza - racconta il 22enne di Collesalvetti, che stava viaggiando a bordo in uno scooter con la fidanzata, anche lei 22enne, di San Frediano - ci trovavamo in corsia di marcia quando un Golf ci ha sorpassato, poi è rientrata sulla corsia di marcia e quando si è accorta di aver superato l'uscita dalla superstrada si è improvvisamente fermata. L'impatto è stato inevitabile".

I due giovani sono così finiti con il loro scooter contro l'automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia Stradale. "La Golf - prosegue Rotini - dopo l'impatto ha proseguito per un po' di metri, poi si è di nuovo fermata. Alla Polizia Stradale ha testimoniato di essersi fermata dopo averci sorpassato, ma che io avrei fatto in tempo ad evitarla. Gli agenti hanno fatto i rilievi e una idea se la sono fatta. Ci sono state diverse macchine che si sono fermate, magari qualcuno può aver visto la dinamica dell'accaduto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I due ragazzi sono quindi finiti in ospedale, fortunatamente le loro condizioni non sono comunque gravi. "Io sono stato dimesso in giornata - prosegue Rotini - dovrò portare il collare per una settimana e mi sono stati prescritti degli antidolorifici. La mia ragazze si trova ancora a Cisanello per accertamenti. Per quanto riguarda lo scooter non è ancora stata fatta una stima esatta dei danni. Chiunque avesse visto qualcosa può contattarmi al numero: 3898534895 o alla mail lorenzorotini98@gmail.com".