Scontro auto-moto a Pomarance: grave il centauro 55enne

Incidentre stradale stamani, 20 maggio, a Pomarance, in località Paduletto. Per cause ancora da accertare un'auto ed una moto si sono scontrate poco dopo le ore 11, con il motociclista 55enne che ha avuto la peggio, riportando più traumi.

Sul posto sono state inviate due ambulanze e l'elisoccorso Pegaso. Quest'ultimo ha trasportato il ferito in codice rosso presso l'ospedale di Siena.