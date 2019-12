Scontro tra due auto: muore 70enne

Un 70enne residente a Ponsacco ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri, 7 dicembre, a Bellavista nel Comune di Buggiano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto che si sono scontrate per motivi in corso di accertamento. Altre tre persone sono rimaste ferire: le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti oltre ai soccorsi del 118 anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.