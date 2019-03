Scontro tra due auto a Pomarance: due donne ferite

Incidente stradale intorno alle 18 del tardo pomeriggio di oggi, venerdì 29 marzo, sulla strada provinciale 439 all'incrocio con Micciano, nel comune di Pomarance.

Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e le due conducenti, due donne, sono state estratte dai Vigili del fuoco dagli abitacoli e consegnate al personale del 118. Una delle due è stata trasportata all'ospedale di Careggi con l'elisoccorso Pegaso, mentre l'altra all'ospedale di Volterra.

Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Pomarance.